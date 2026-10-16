На Волыни тревога — угроза крупного выброса аммиака после аварии на предприятии. Жителей посёлка Маневичи предупредили о возможной химической опасности и призвали следить за сообщениями местных властей и ГСЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиянам назвали...
- БК «Историческое соб...
- В Латвии хотят пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым