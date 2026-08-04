MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

Гарик Харламов резко ответил на возмущения о переносе «Человека-паука» из-за фильма «Колобок»

Гарик Харламов резко ответил на возмущения о переносе «Человека-паука» из-за фильма «Колобок»

«Я Бэтмена люблю!»(с) фото: Кадр из трейлераКак только появилась новость о том, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала отложить в России премьеру фильма «Человек-паук: Новый день», многие поклонники вселенной MARVEL принялись высказывать свое возмущение в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии