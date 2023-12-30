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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Ожиданий было больше, но из новичков, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может» 

Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Ожиданий было больше, но из новичков, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может» 

«Пятое место «Спартака» [в Мир РПЛ]? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление.

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