Юрист Ярмуш объяснила, что делать при ошибочном переводе денег на счёт

Адвокат и специалист в области гражданского и международного права Мария Ярмуш рассказала в интервью RT, как следует действовать, если на банковский счёт неожиданно поступили денежные средства, происхождение которых неизвестно.
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