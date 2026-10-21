При долгом кашле некоторые боятся идти к врачу: вдруг там найдут что-то страшное. Житель Башкортостана так не думал, он просто списывал долгий кашель то на простуду, то на возраст.
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