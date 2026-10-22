Новый режим будет позволять малому бизнесу постепенно увеличивать налоговую нагрузку в зависимости от масштаба развития бизнеса, избегая резких скачков, которые, по мнению Дмитрия Сатина, препятствуют развитию компаний и подталкивают предпринимателей к дроблению бизнеса.