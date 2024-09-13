Батальон охраны и конвоирования УМВД Казани набирает сотрудников

Новых сотрудников набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования УМВД Казани. Помимо достойной зарплаты и раннего выхода на пенсию в ведомстве есть немало бонусов, которыми могут воспользоваться сотрудники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии