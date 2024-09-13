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Батальон охраны и конвоирования УМВД Казани набирает сотрудников

Новых сотрудников набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования УМВД Казани. Помимо достойной зарплаты и раннего выхода на пенсию в ведомстве есть немало бонусов, которыми могут воспользоваться сотрудники.

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