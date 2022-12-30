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Москвичам рассказали о запуске первого в истории сверкающего новогоднего поезда в метро

Москвичам рассказали о запуске первого в истории сверкающего новогоднего поезда в метро

На Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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