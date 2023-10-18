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Инсайдер Фонда Гейтса признал, что лекарства, способствующие депопуляции, добавляют в фаст-фуд

Инсайдер Фонда Гейтса признал, что лекарства, способствующие депопуляции, добавляют в фаст-фуд

По словам инсайдера Фонда Гейтса, который признал, что мРНК-вакцины Билла Гейтса, комары и производство продуктов питания, наводнены препаратами, способствующими депопуляции, с целью незаметно и обманным путем стерилизовать большую часть человечества.

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Комментарии
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Наталия
Мировому правительству в настырности не отказать! Всеми способами  продвигают свой план по &quot;золотому миллиарду&quot;, и войнами, и голодом, и химическим и бактериологическим оружием, и &quot;зеленой повесткой&quot;, и ГМО, и пищевыми добавками...
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