Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже

Nikolia Vovchenko Это ж каким нужно быть скотом,чтобы так прославлять Орбана с "его мирными"инициативами и "мрачными"прогнозами для России....Только почему то по тем"мирным"инициативам именно российская армия должна первой прекратить военные действия,но "наш"автор забывает об этом написать...Так же и "прогнозы",когда укро рейху приходит кирдык а по той территории идут газопроводы в эуропу и 31 декабря заканчивается срок поставки газа венграм и чехам...что не входит в хотелки Орбана...Так вот оказывается какой "патриот"России этот автор

Анатолий Рябенко Такого двуличного венгра как Орбан ещё белый свет не видывал. Венгры ещё от ВОВ не очухались до сих пор. Венгры были враги, есть и будут врагами России. Зря Путин расстилается перед ним.