У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума Очень похоже, при внимательном, конечно, рассмотрении, что вся эта поднявшаяся суета с «замирением» - метания Орбана по миру, заявления Болгарии и Турции о необходимости переговоров и своем посредничестве, - они не совсем про мир между Россией и Украиной.
Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже
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Nikolia Vovchenko
Это ж каким нужно быть скотом,чтобы так прославлять Орбана с "его мирными"инициативами и "мрачными"прогнозами для России....Только почему то по тем"мирным"инициативам именно российская армия должна первой прекратить военные действия,но "наш"автор забывает об этом написать...Так же и "прогнозы",когда укро рейху приходит кирдык а по той территории идут газопроводы в эуропу и 31 декабря заканчивается срок поставки газа венграм и чехам...что не входит в хотелки Орбана...Так вот оказывается какой "патриот"России этот автор
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11 час.
Анатолий Рябенко
Такого двуличного венгра как Орбан ещё белый свет не видывал. Венгры ещё от ВОВ не очухались до сих пор. Венгры были враги, есть и будут врагами России. Зря Путин расстилается перед ним.
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9 час.
Александр Стародубцев
Пшеки пока юшкой не умоются, не исправятся. И потом у европейских правителей очень плохая память, сколько раз уж на Россию толпой ходили - получали по сусалам и на очередной отрезок времени успокаивались.
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8 час.
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