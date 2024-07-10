БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже

Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже

У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума   Очень похоже, при внимательном, конечно, рассмотрении, что вся эта поднявшаяся суета с «замирением» - метания Орбана по миру, заявления Болгарии и Турции о необходимости переговоров и своем посредничестве, - они не совсем про мир между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Это ж каким нужно быть скотом,чтобы так прославлять Орбана с &quot;его мирными&quot;инициативами и &quot;мрачными&quot;прогнозами для России....Только почему то по тем&quot;мирным&quot;инициативам именно российская армия должна первой прекратить военные действия,но &quot;наш&quot;автор забывает об этом написать...Так же и &quot;прогнозы&quot;,когда укро рейху приходит кирдык а по той территории идут газопроводы в эуропу и 31 декабря заканчивается срок поставки газа венграм и чехам...что не входит в хотелки Орбана...Так вот оказывается какой &quot;патриот&quot;России этот автор
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11 час.
Анатолий Рябенко
Такого двуличного венгра как Орбан ещё белый свет не видывал. Венгры ещё от ВОВ не очухались до сих пор. Венгры были враги, есть и будут врагами России. Зря Путин расстилается перед ним.
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9 час.
Александр Стародубцев
Пшеки пока юшкой не умоются, не исправятся. И потом у европейских правителей очень плохая память, сколько раз уж на Россию толпой ходили - получали по сусалам и на очередной отрезок времени успокаивались.
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8 час.

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