Новосибирский агроном Шубина рассказала о выборе фитолампы

В Сибири садовые и огородные растения, которые выращиваются через рассаду, нуждаются в досвечивании.Для нормального роста и развития рассады, особенно февральской, необходимо дополнительное освещение, так как солнечного света в условиях Сибири и Новосибирска может не хватать.