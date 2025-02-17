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Царьград

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Новосибирский агроном Шубина рассказала о выборе фитолампы

Новосибирский агроном Шубина рассказала о выборе фитолампы

В Сибири садовые и огородные растения, которые выращиваются через рассаду, нуждаются в досвечивании.Для нормального роста и развития рассады, особенно февральской, необходимо дополнительное освещение, так как солнечного света в условиях Сибири и Новосибирска может не хватать.

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