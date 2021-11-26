Рабочий Кировского завода попал в больницу после жестокой драки с «Михаилом»

Мужчину так сильно избили, что полиция не смогла его опросить. В четверг, 25 ноября, в городскую больницу № 26 доставили 49-летнего рабочего АО «Кировский завод», у которого диагностировали множественные травмы головы.
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