Смолов рассказал о предложении из Катара

Федор Смолов рассказал, что у него была возможность продолжить карьеру в Катаре. Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал, что в летнее трансферное окно у него была возможность подписать контракт с одним из катарских клубов, но он не стал выбирать такой вектор развития карьеры из-за других целей.