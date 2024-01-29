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Сценарий нападения России: Считайте, что Польши и Прибалтики уже не существует

Сценарий нападения России: Считайте, что Польши и Прибалтики уже не существует

ФОТО: TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS Демонизация России сегодня нужна ещё и для выбивания военных бюджетов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Увеличение военных бюджетов Гейропы и Англосаксонии кроме увеличения трат на закупку дерьмового оружия и иных военных товаров ни чего не дадут. Понятно, что война это удовольствие не для бедных, но зачем, скажите той же России вводить войска на территории, по которым перед этим нанесен ракетный удар? Ведь это будет не что иное как ЯДЕРНЫЙ УДАР. И зачем вводить наши войска туда, где даже крысы не выживут? Опять же зачем нам Польша? Что там такого есть, чего бы нам очень было надо? Людишки там сволочные, богатства только в виде грязи под ногтями и пресловутых яблок. Промышленность Польши последние лет 30 на ладан дышит. Что там захватывать? Может территорию? А на кой хрен нам территория Польши?
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Авас Анекак
Путин говарил ----если драка не избежна надо бить первым------ так что поехали кстате я бункер выкопал кто не спрятался того судьба
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