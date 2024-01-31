Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Норвегии Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

В Норвегии Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как сообщает RT, это произошло на родине генсека в Норвегии.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну прямо и не знаю кто из них будет номинирован на  обесцененную Нобелевскую  премию, то ли один фрик Трамп, то ли другой фрик  Столтенберг, что один, что другой убийцы на которых пробы ставить негде? Может они сами себя выдвигают?
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Премия предательства, войны и фашизма.
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7 час.

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