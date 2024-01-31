Кандидатуру Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как сообщает RT, это произошло на родине генсека в Норвегии.
В Норвегии Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну прямо и не знаю кто из них будет номинирован на обесцененную Нобелевскую премию, то ли один фрик Трамп, то ли другой фрик Столтенберг, что один, что другой убийцы на которых пробы ставить негде? Может они сами себя выдвигают?
Ответить
12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Премия предательства, войны и фашизма.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии