В Норвегии Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

Зоя Копань

Ну прямо и не знаю кто из них будет номинирован на обесцененную Нобелевскую премию, то ли один фрик Трамп, то ли другой фрик Столтенберг, что один, что другой убийцы на которых пробы ставить негде? Может они сами себя выдвигают?