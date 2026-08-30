Министр Арыклы: при крушении парома у берегов Кипра погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате инцидента с паромом у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, передает РИА Новости.
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