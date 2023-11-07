В Саудовской Аравии заинтересовались российскими умными светофорами

Ученые университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились доработать и внедрить разработанную в российском вузе систему экологического контроля перекрестков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.
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