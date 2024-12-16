"Майдан" в Грузии вспыхнет под Новый год? Громкую провокацию готовит Зурабишвили - суть раскрыл Пушков

Пока ещё президент Грузии Саломе Зурабишвили уже объявила, что отказывается покидать свой пост. Сенатор Алексей Пушков считает, что она готовит громкую политическую провокацию, которая резко усугубит ситуацию, сложившуюся с протестами в стране.
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