Пока ещё президент Грузии Саломе Зурабишвили уже объявила, что отказывается покидать свой пост. Сенатор Алексей Пушков считает, что она готовит громкую политическую провокацию, которая резко усугубит ситуацию, сложившуюся с протестами в стране.