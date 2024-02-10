В Кремле высказались о вероятности переговоров с США после интервью Путина Карлсону

США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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