Шоу-бизнес: Зять-киллер, тысяча любовниц, долги на миллионы: О чём молчит Сосо Павлиашвили певец-романтик

Сосо Павлиашвили на сцене — неизменный романтик, щедрый рыцарь и покровитель всех влюбленных. Но если приподнять занавес и заглянуть в его реальную судьбу, открывается история, в которой сплелись смертельная болезнь, тяжелые предательства, громкие криминальные скандалы и глубокая, спасительная любовь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- ВП История и археоло...
- LD Шоу-бизнес: Кидал...
- Кино: Тайна попул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым