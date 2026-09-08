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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Зять-киллер, тысяча любовниц, долги на миллионы: О чём молчит Сосо Павлиашвили певец-романтик

Шоу-бизнес: Зять-киллер, тысяча любовниц, долги на миллионы: О чём молчит Сосо Павлиашвили певец-романтик

Сосо Павлиашвили на сцене — неизменный романтик, щедрый рыцарь и покровитель всех влюбленных. Но если приподнять занавес и заглянуть в его реальную судьбу, открывается история, в которой сплелись смертельная болезнь, тяжелые предательства, громкие криминальные скандалы и глубокая, спасительная любовь.

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