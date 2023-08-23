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Ягудин о Костомарове: «Бывают моменты в жизни, когда кажется, что нет уже ни малейшего шанса. Надо бороться до конца, вот и все»

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду, в этом году он перенес несколько ампутаций. Накануне фигурист вышел к зрителям во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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