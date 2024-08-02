Глава Нижнего Тагила обратился к жителям после трагедии. Видео

Поисково-спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле продолжаются. При этом задействованы почти 160 спасателей, прибывших из различных регионов, в том числе из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.
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