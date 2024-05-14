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Психолог Амбарцумян посоветовала не нервировать детей при подготовке к ЕГЭ

Психолог Амбарцумян посоветовала не нервировать детей при подготовке к ЕГЭ

Психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ. «Если на плечах ребёнка лежит ответственность за саму сдачу экзамена, то на взрослых лежит ответственность за сохранение в семье адекватного общего фона и настроения», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «СвоёТВ».

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