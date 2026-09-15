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Аргументы недели

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Полицейские помешали москвичке отдать мошенникам 26 миллионов рублей

Полицейские помешали москвичке отдать мошенникам 26 миллионов рублей

Во время патрулирования участковые заметили, как взволнованная девушка передает молодому человеку сверток с деньгами.

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