Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Слава Богу, Украина Трампа мало интересует. Она для него источник расхода, а не прибыли. Он предприниматель. У Байден...The Hill: Кремль ...
  • Житель Империи
    Мне позвонили, сказали, что надо счётчик электричества поменять, на что я ответил: «Меня и этот вполне устраивает!». ...Москвичей предупр...
  • Иван Ураганов
    Я даже участкового не пустил,когда он пришёл пьяный.😂Москвичей предупр...

Трамп увидел риск повторения Великой Депрессии

Трамп увидел риск повторения Великой Депрессии

Избранный президент-республиканец Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений», принятых за последние годы, отменив потолок госдолга США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх