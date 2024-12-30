Трамп увидел риск повторения Великой Депрессии

Избранный президент-республиканец Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений», принятых за последние годы, отменив потолок госдолга США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии