Прогностическая загадка COVID-19: ограниченная роль фекальной РНК SARS-CoV-2

В недавнем исследовании изучалась связь между специфическим антиспайковым иммунным ответом IgG к SARS-CoV-2, возникающим в результате вакцинации или предыдущей инфекции, вирусной нагрузкой и фекальной экскрецией вируса, а также их влияние на клинические характеристики и исходы COVID-19, среди госпитализированных больных при преобладании варианта омикрон.