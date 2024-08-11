Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... а утилизация???????Не гоните лошадей
  • Владимир Витковский
    Не может, а обязательно должно, да так, чтобы только при упоминании РОССИИ гадили в свои вонючие портки.Не гоните лошадей
  • Владимир Витковский
    Глупость непроходимая,эти существа понимают ТОЛЬКО СИЛУ и жесточайший ответ, остальное воспринимают только как слабость.Не гоните лошадей

"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам следует привыкать к "другому президенту".

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