Медики ЮВО приняли на лечение и консультацию более 1,4 тыс. пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме

Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут.
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