МФО в первом квартале выставили на продажу рекордный объем просрочки

В первом квартале микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов — на 31,2 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).