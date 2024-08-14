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Мы соседи по планете

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Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета

Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета

Солнечная и яркая Барселона известна своей неповторимой архитектурой. Оказывается, кроме прогулок по старинным улочками города, можно еще и пролететь над ним, чтобы насладиться восхитительным зрелищем на столицу Каталонии.

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