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«Почему Дивеев все время бегал за Пукки, который его явно быстрее»? – Губерниев прошелся по персоналиям

«Почему Дивеев все время бегал за Пукки, который его явно быстрее»? – Губерниев прошелся по персоналиям

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 над Финляндией с минимальным счетом 1:0.

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