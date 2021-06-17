«Почему Дивеев все время бегал за Пукки, который его явно быстрее»? – Губерниев прошелся по персоналиям

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 над Финляндией с минимальным счетом 1:0.
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