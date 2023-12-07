Десять новогодних книг для праздничного настроения

До Нового года осталось меньше месяца! Пора создавать праздничное настроение и начинать читать книги, которые помогут окунуться в зимнюю сказку! В этой подборке новогодние новинки этого года — с запахам типографской краски и настоящего волшебства! «Костюм для Деда Мороза», Екатерина Исаева Скоро Новый год, а Дед Мороз в отчаянии — ему не в чем идти на праздник, ведь его костюм испорчен! Может, надеть маскарадный наряд? Но в магазине ничего подходящего не осталось, разве можно идти к детям в образе пингвина или зайца! Неужели праздник из-за этого сорвётся? «Мими и красный грузовик», Екатерина Земляничкина Маленький красный грузовик привозил в город игрушки и всегда радовал детей своим появлением.