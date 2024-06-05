Приготовим пюре по рецепту Робюшона

Известное картофельное пюре от именитого мэтра французской Жоэля Робюшона. Впервые я столкнулся с этим картофельным творением в Париже, в ресторане L’Atelier de Joël Robuchon, позже нашёл рецепт и стал иногда готовить дома.
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