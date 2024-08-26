Спутниковые снимки показали прогресс строительства новой столицы Египта  

Рост Каира и прогресс строительства новой столицы Египта / © NASA В 2015 году, учитывая различные проблемы, с которыми столкнулся Каир — загрязнение, перенаселение и перегруженность города, правительство страны решило, что построит и переедет в так называемую Новую административную столицу (город пока не имеет официального названия).