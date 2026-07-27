Жара наносит ответный удар: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Крыму на этой неделе

На этой неделе в Крым вернётся летняя жара, сообщила корреспонденту "Крымской газеты" замначальника Гидрометцентра РК Вероника Шенгелай Во вторник, 28 июля, в связи с прохождением фронтального раздела в северных и восточных районах ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди, но они будут несущественными.