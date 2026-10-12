12 октября в Иркутском районе отключат электроснабжение: адреса и время

12 октября в некоторых домах населённых пунктов Иркутского района будет отключено электроснабжение. Причина — проведение плановых работ на электрических сетях, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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