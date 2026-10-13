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Происшествия

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В Башкортостане юным жителям города Нефтекамска вручили первые паспорта

В связи с празднованием Дня Республики в Нефтекамском филиале Республиканского государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов гражданина Российской Федерации четырнадцатилетним жителям города.

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