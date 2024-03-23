Потуремский о теракте в Crocus City Hall: «Против каждого гражданина страны ведется война»

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал «ФедералПресс», что в теракте в Crocus City Hall замечен западный след.
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