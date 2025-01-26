Как помочь ребенку пережить неудачу?

Рон и Лев Борисович попросили эксперта дать несколько практических советов. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова и герои мультсериала «Команда «МАТЧ» Лев Борисович и Рон.