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Как помочь ребенку пережить неудачу?

Как помочь ребенку пережить неудачу?

Рон и Лев Борисович попросили эксперта дать несколько практических советов. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова и герои мультсериала «Команда «МАТЧ» Лев Борисович и Рон.

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