В Эстонии сделали заявление о торговле местами в очереди у КПП «Нарва»

Министерство внутренних дел Эстонии не обнаружило доказательств того, что торговля местами в пешеходной очереди на КПП «Нарва» на границе с Россией связана с деятельностью организованных преступных групп.
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