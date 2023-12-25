Меры безопасности усилят в Иркутске в праздничные дни

В новогодние праздники – с 30 декабря по 8 января – в Иркутске усилят меры безопасности. Как сообщил вице-мэр Иркутска Андрей Южаков, все городские службы и органы правопорядка перейдут на режим повышенной готовности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии