На Кубани пойман бежавший из-под стражи бывший боец ЧВК

На Кубани пойман бежавший из-под стражи бывший боец ЧВКНа Кубани полиции удалось поймать бежавшего два дня назад из изолятора временного содержания в Успенском районе 35-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер».
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