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"Получит от Путина". В США предупредили: Украину ждет страшное

"Получит от Путина". В США предупредили: Украину ждет страшное

"Все, что делает Зеленский, — это лишь откладывает неизбежное. А неизбежное может оказаться для него самого, для Киева и для того огрызка государства, который останется от Украины, гораздо более тяжелым испытанием, чем он сейчас себе представляет.

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