Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» точным выстрелом из гаубицы Д-20 уничтожили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.
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