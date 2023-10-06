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Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» точным выстрелом из гаубицы Д-20 уничтожили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

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