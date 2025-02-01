Михайлов заявил, что при Трампе границы многих стран изменятся или исчезнут

Эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов в беседе с изданием РИА Новости предупредил о возможных изменениях в международной обстановке и даже потенциальном исчезновении границ государств после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
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