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Михайлов заявил, что при Трампе границы многих стран изменятся или исчезнут

Эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов в беседе с изданием РИА Новости предупредил о возможных изменениях в международной обстановке и даже потенциальном исчезновении границ государств после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

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