Глава МИД Украины Кулеба: вывод войск РФ станет шагом к переговорам с Киевом

АЛ

Александр Лагуткин

Размечтался, вша фашистская! Какие нахрен переговоры? И с кем!? Уже напереговаривались на восемь лет обстрелов и убийства людей на Донбассе. Вот возьмем Одессу, разблокируем Приднестровье и выйдем на польскую границу, вот тогда и будем говорить о безоговорочной капитуляции фашистского режима и депортации оставшихся в живых нациков в ЕС. Они так об этом мечтали.