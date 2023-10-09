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Глава МИД Украины Кулеба: вывод войск РФ станет шагом к переговорам с Киевом

Глава МИД Украины Кулеба: вывод войск РФ станет шагом к переговорам с Киевом

Украина якобы увидит настрой российской стороны на переговоры в случае "реального вывода войск", заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Размечтался, вша фашистская! Какие нахрен переговоры? И с кем!? Уже напереговаривались на восемь лет обстрелов и убийства людей на Донбассе.  Вот возьмем Одессу, разблокируем Приднестровье и выйдем на польскую границу, вот тогда и будем говорить о безоговорочной капитуляции фашистского режима и депортации оставшихся в живых нациков в ЕС. Они так об этом мечтали.
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