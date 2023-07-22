Военное обозрение

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Командир бригады «Восток»: ВСУ теряют потенциал и постепенно переходят к ожиданию российского наступления

Командир бригады «Восток»: ВСУ теряют потенциал и постепенно переходят к ожиданию российского наступления

Ползучее наступление украинских войск не приносит результатов, а значительные потери заставляют зарубежных партнеров сомневаться в их способности достичь успеха.

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Николай Герасименко
Не нужно тянуть с наступлением, чтобы не обмануть укронацистов в их ожидании.
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