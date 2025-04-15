Politico: Украина зовёт лидеров ЕС на 9 мая в противовес параду Победы в РФ

Украинские власти приглашают лидеров и высокопоставленных чиновников стран ЕС приехать на 9 мая в Киев для отвлечения внимания от Москвы, где пройдёт парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, написала газета Politico.
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