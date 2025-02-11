В зоне Вранча произошло землетрясение

В понедельник в 18:31 в уезде Бузэу, в сейсмической зоне Вранча, произошло землетрясение магнитудой 3,8, согласно информации, опубликованной румынским Национальным институтом исследований и развития физики Земли (INCDFP).
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