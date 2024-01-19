ХАМАС обсудило прекращение огня в Газе с российским МИД

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем бюро международных связей Мусой Абу Марзуком встретилась со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД России Михаилом Богдановым, чтобы обсудить пути достижения прекращения огня в секторе Газа.